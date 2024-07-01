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Фабрика Roshen Порошенко стала собственностью России

"Roshen" Порошенко передали в собственность России

0:59
Экономика

Согласно решению суда, приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, которая ранее принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"Roshen" Порошенко передали в собственность России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В феврале суд принял решение о переходе липецкой фабрики Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Порошенко и его сыну, в собственность России.

Украинская корпорация Roshen, связанная с Порошенко, является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Решение о прекращении работы кондитерской фабрики в Липецке было принято по политическим и экономическим причинам в апреле 2017 года. Производство было остановлено, и завод законсервировали. Оставшиеся активы в Липецке были оценены корпорацией в 200 миллионов долларов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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