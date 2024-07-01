Инвесторы всё чаще обращают внимание на китайский юань

Инвесторы ищут альтернативы американскому доллару

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что многие инвесторы ищут замену доллару из-за огромного долга правительства США. Он отметил, что в мире найдётся что-то, что перешагнёт доллар, так как ни одна валюта не может оставаться на вершине вечно.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012, CC BY-SA 2.0

Роджерс также отметил, что многие уже ищут альтернативы доллару, поскольку США являются самой большой страной-должником в мировой истории, что представляет уже опасность для мировой экономики.

Инвесторы всё больше обращают внимание на китайский юань как альтернативу доллару, особенно учитывая ограничения на инвестиции в Россию.