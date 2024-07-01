Росстат назвал суммы доходов, которые чаще всего получают россияне

Росстат определил, какой доход чаще всего получают в России

0:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Росстата, около 26,2% россиян получают доход в диапазоне от 27 до 45 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК.

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Менее 1% населения получают менее 7 тысяч рублей, в то время как 11,2% обладают доходом более 100 тысяч рублей в месяц.

В среднедушевые доходы включены заработная плата, доходы от самозанятости, доходы от собственности и социальные выплаты.

Доходы, которые больше всего прибыли приносят, обычно связаны с высокими маржинальными продуктами или услугами. Некоторые из таких доходов могут включать в себя продажи личных товаров высокого класса, услуги консалтинга или профессиональные услуги, а также инвестиционные доходы. Также важно учитывать, что рентабельность доходов может варьироваться в зависимости от отрасли и региона.