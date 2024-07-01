Покупка автодеталей сегодня – лотерея

Контрафактные запчасти заполонили российские авторынки

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фальшивые детали проникают на российский авторынок в больших количествах, сообщает "Главный региональный".

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

При покупке запчастей сегодня приходится играть в лотерею, так как каждая вторая деталь оказывается подделкой. Цены могут быть привлекательными, но качество оставляет желать лучшего. Даже официальные магазины за последние два года не всегда уверены в подлинности своего товара из-за санкций Запада, вынудивших европейские бренды покинуть российский рынок.

Параллельный импорт должен был помочь восстановить автомобильный рынок, однако вместе с качественными деталями в страну хлынул поток контрафакта. Определить истинное происхождение поддельной запчасти бывает затруднительно, так как она поставляется из различных стран, таких как Китай, Индия, Таиланд, Турция, Малайзия и Эмираты. Даже автосервисы отказываются работать с фальшивыми запчастями.

Эксперты рекомендуют не охотиться за дешевизной, так как экономия пары сотен рублей может привести к серьезному ремонту на десятки, а то и сотни тысяч.