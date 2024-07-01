Ханты-Мансийский автономный округ занял лидирующие позиции в рейтинге регионов

По исследованию Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) за первый квартал 2024 года, Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку в рейтинге регионов по экономическому потенциалу. Об этом пишет URA.RU.
Как сообщил Константин Костин, глава ФоРГО, лидерами в этом рейтинге стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Исследование направлено на оценку экономической эффективности реального сектора экономики регионов с учетом благосостояния населения. Среди критериев выделены размеры уплаченного НДС, уровень среднемесячной заработной платы и общая прибыль предприятий за вычетом убытков. Только шесть регионов из ТОП-35 удержали свои позиции в рейтинге: Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край и Владимирская область.
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