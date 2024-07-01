Кредитование обучения в вузах с господдержкой набирает популярность в России

В России растёт интерес к образовательным займам

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России активно развивается кредитование с господдержкой для оплаты обучения в высших учебных заведениях, пишут "Известия".

Фото: English Wikipedia by KF, PDM

Согласно информации от Инны Солдатенковой, руководителя направления экспертной аналитики "Банки.ру", в настоящее время такие образовательные займы предоставляют Сбербанк, РНКБ и Алмазэргиэнбанк. Новым участником в этой программе стал Т-Банк.

Кредит на оплату высшего образования с господдержкой предоставляется под ставку 3%, уточнили в пресс-службе Т-банка. Этот вид кредита доступен как абитуриентам в возрасте от 14 лет, так и действующим студентам.

Льготный период по данному займу применяется на протяжении всего срока обучения и дополнительно в течение девяти месяцев после его завершения. Основную сумму задолженности можно будет погасить в течение 15 лет после окончания учебного заведения.