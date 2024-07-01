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Граждан РФ проинформируют о пенсионных накоплениях в НПФ с 1 июля

С 1 июля Соцфонд будет информировать клиентов об их накоплениях в НПФ

1:03
Экономика

Согласно федеральному закону о финансировании выплат из пенсионных накоплений, Социальный фонд России обязуется регулярно информировать граждан о состоянии их пенсионных счетов в частных пенсионных фондах, пишет РИА Новости.

С 1 июля Соцфонд будет информировать клиентов об их накоплениях в НПФ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Фонд пенсионного и социального страхования РФ будет предоставлять информацию застрахованным лицам о суммах их пенсионных накоплений, а также о правах на выплаты из этих средств. Данная информации будет доступна на сайте фонда. Граждане раз в три года будут получать рассылку информации, начиная с 1 июля.

Кроме того, с этой же даты граждане смогут подать заявление на разовый взнос по договору долгосрочных сбережений или уведомление об отказе от перевода пенсионных накоплений в виде единовременного взноса через портал "Госуслуги". Эти действия направлены на обеспечение прозрачности и удобства для граждан в управлении и контроле за своими пенсионными накоплениями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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