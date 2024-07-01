100-летняя американка Мириам Тодд не уходит из семейного бизнеса

100-летняя сотрудница мебельного магазина в США продолжает работать в бизнесе семьи

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мириам Тодд, жительница Нью-Джерси, по-прежнему работает более 50 часов в неделю в семейном бизнесе, пишет FOX Business.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

100-летняя Мириам Тодд вспоминает слова отца, который основал семейный бизнес: "Клиент, входящий в эту парадную дверь, — наш босс. Мы должны это знать. Мы здесь не для того, чтобы что-то им продавать. Мы здесь, чтобы помочь им купить то, что они хотят. И это работает". И эти слова для Мириам как маяк.

Женщина говорит, что не чувствует недостатка энергии в свои 100 лет, поэтому она многое успевает сделать в течение дня: рано встаёт, готовит для семьи сына, ходит на работу и т.д. По словам сына, Мириам является вдохновителем семьи.