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100-летняя американка Мириам Тодд не уходит из семейного бизнеса

100-летняя сотрудница мебельного магазина в США продолжает работать в бизнесе семьи

0:48
Экономика

Мириам Тодд, жительница Нью-Джерси, по-прежнему работает более 50 часов в неделю в семейном бизнесе, пишет FOX Business.

100-летняя сотрудница мебельного магазина в США продолжает работать в бизнесе семьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

100-летняя Мириам Тодд вспоминает слова отца, который основал семейный бизнес: "Клиент, входящий в эту парадную дверь, — наш босс. Мы должны это знать. Мы здесь не для того, чтобы что-то им продавать. Мы здесь, чтобы помочь им купить то, что они хотят. И это работает". И эти слова для Мириам как маяк. 

Женщина говорит, что не чувствует недостатка энергии в свои 100 лет, поэтому она многое успевает сделать в течение дня: рано встаёт, готовит для семьи сына, ходит на работу и т.д. По словам сына, Мириам является вдохновителем семьи. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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