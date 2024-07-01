Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинская армия получит от Швеции самолеты Saab 340
Что нужно добавлять в воду для полива на даче
Когда менять стрижку: признаки необходимости смены прически
Почему концерты Тейлор Свифт привлекают миллионы туристов и фанатов
Ананас: как правильно почистить и нарезать
Как застраховать питомца: советы экспертов по выбору страховки
Эксперт ЖКХ Москвина признала нормой ржавчину из крана после перерыва в водоснабжении
Дочь Полины Гагариной обратилась со сцены к зрителям в "Лужниках"
Эффективные методы удаления наклеек с автомобильных стекол и других поверхностей
Водка, коньяк и бренди подорожают с 1 июля

Розничные цены на водку и коньяк в России повысят с 1 июля

0:57
Экономика

Согласно информации, опубликованной "КП", цена пол-литровой бутылки водки увеличится с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

Розничные цены на водку и коньяк в России повысят с 1 июля
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

По новому приказу Минфина, в список напитков с минимальной ценой теперь входит и ром: пол-литра будет стоить не менее 403 рублей.

Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований рынков алкоголя, объясняет, что подобное повышение необходимо из-за роста затрат на производство, транспортировку и торговлю, а также увеличения стоимости ингредиентов. Однако он считает, что увеличение цены не повлияет на рынок: увеличение стоимости бутылки водки на 18 рублей не приведёт к уменьшению потребления и переходу к суррогатам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Эксперт Гребенников признался, что не видит предпосылок блокировки YouTube
Валя Карнавал вспомнила о конфликте с Ларисой Долиной и его последствиях
Зачем важна антибактериальная чистка автокондиционера?
Цветы, которые нельзя держать в жилище согласно народным приметам
Михаил Задорнов предсказал санкции и чернокожую Белоснежку
Перспективы проверки ОСАГО через камеры: как это повлияет на водителей?
"Газпром" планирует расширить сферу влияния, запустив свои спутники в космос
Как правильно сушить клубнику на открытом воздухе
Глава ЛДПР попросил проверить резкий рост цен на мороженое
Как сжечь 600 калорий за час: вам помогут упражнения из степ-аэробики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников