Согласно информации, опубликованной "КП", цена пол-литровой бутылки водки увеличится с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.
По новому приказу Минфина, в список напитков с минимальной ценой теперь входит и ром: пол-литра будет стоить не менее 403 рублей.
Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований рынков алкоголя, объясняет, что подобное повышение необходимо из-за роста затрат на производство, транспортировку и торговлю, а также увеличения стоимости ингредиентов. Однако он считает, что увеличение цены не повлияет на рынок: увеличение стоимости бутылки водки на 18 рублей не приведёт к уменьшению потребления и переходу к суррогатам.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.