Водка, коньяк и бренди подорожают с 1 июля

Розничные цены на водку и коньяк в России повысят с 1 июля

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, опубликованной "КП", цена пол-литровой бутылки водки увеличится с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

По новому приказу Минфина, в список напитков с минимальной ценой теперь входит и ром: пол-литра будет стоить не менее 403 рублей.

Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований рынков алкоголя, объясняет, что подобное повышение необходимо из-за роста затрат на производство, транспортировку и торговлю, а также увеличения стоимости ингредиентов. Однако он считает, что увеличение цены не повлияет на рынок: увеличение стоимости бутылки водки на 18 рублей не приведёт к уменьшению потребления и переходу к суррогатам.