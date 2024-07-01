ЛДПР: Стоимость отдельных видов мороженого в России увеличилась на 25% до начала лета

Глава ЛДПР попросил проверить резкий рост цен на мороженое

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку, чтобы выяснить причины резкого увеличения цен на мороженое. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе фракции.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, PDM

Письмо было отправлено главе ведомства Максиму Шаскольскому после получения многочисленных жалоб от россиян, которые поступили в ЛДПР. Граждане выразили недовольство из-за резкого повышения цен на мороженое.

По последним данным, стоимость отдельных видов мороженого в России увеличилась на 25% до начала лета, и ожидается, что цены продолжат расти. Леонид Слуцкий подчеркнул, что завышенные цены на мороженое приводят к дополнительным затратам для семейного бюджета.