ЛДПР: Стоимость отдельных видов мороженого в России увеличилась на 25% до начала лета

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку, чтобы выяснить причины резкого увеличения цен на мороженое. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе фракции.
Письмо было отправлено главе ведомства Максиму Шаскольскому после получения многочисленных жалоб от россиян, которые поступили в ЛДПР. Граждане выразили недовольство из-за резкого повышения цен на мороженое.
По последним данным, стоимость отдельных видов мороженого в России увеличилась на 25% до начала лета, и ожидается, что цены продолжат расти. Леонид Слуцкий подчеркнул, что завышенные цены на мороженое приводят к дополнительным затратам для семейного бюджета.
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