В составе БРИКС появятся новые партнеры

Россия предлагает расширить БРИКС

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

1 января текущего года Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к БРИКС, превратив его в блок из 10 членов, в то время как Аргентина отказалась от своих планов присоединиться к группе. Об этом пишет Business Standard.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Пакистан, Турция, Таиланд, Малайзия, Венесуэла, Куба, Нигерия и Кения входят в число ключевых стран, стремящихся присоединиться к БРИКС. Индия выступает против присоединения Пакистана к БРИКС, поскольку опасается, что двусторонние проблемы будут распространяться на форум.

Членство в БРИКС повышает международный авторитет страны, сигнализирует о ее растущей важности и влиянии в мировых делах.