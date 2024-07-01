Количество льготников по транспортному налогу увеличится после внесения поправок к закону в Вологодской области

Льготы по транспортному налогу расширены в Вологодской области

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Изменения внесены в отношении инвалидов всех категорий, а также одного из родителей (усыновителей), опекунов и попечителей ребенка-инвалида. Законопроект был принят депутатами Заксобрания Вологодской области. Об этом передает cherinfo.

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Теперь предлагается освободить этих налогоплательщиков от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль с двигателем до 150 л. с. или другое транспортное средство на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. — это 5 250 рублей. Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство, выбранное налогоплательщиком.

В 2022 году льготу получили 9 623 человека. Ожидается, что количество льготников увеличится на 1 300 человек. На меру поддержки в областном бюджете выделено 26,5 млн рублей.