Российские женщины смогут приобрести продукцию янтарного комбината из Калининграда

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В городах-миллионниках появятся магазины янтарного комбината из Калининграда

0:51
Экономика

По информации ТАСС, руководство Калининградского янтарного комбината планирует открыть магазины в каждом городе-миллионнике на территории России.

В городах-миллионниках появятся магазины янтарного комбината из Калининграда
Фото: freepik.com by jannoon028 is licensed under Free More info

Первый магазин уже готовится к открытию в Санкт-Петербурге, и в настоящее время ведутся переговоры о возможном открытии такого магазина в Казани.

Калининградский янтарный комбинат специализируется на промышленной добыче янтаря-сырца и производстве ювелирной и сувенирной продукции из него. За последние десять лет объем добычи янтаря увеличился вдвое, и в 2023 году предприятие обработало 25 тонн продукции. Продажа янтаря-сырца осуществляется через электронную торговую площадку АО «Биржа „Восточная”» и на аукционах для переработчиков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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