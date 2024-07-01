Российские женщины смогут приобрести продукцию янтарного комбината из Калининграда

По информации ТАСС, руководство Калининградского янтарного комбината планирует открыть магазины в каждом городе-миллионнике на территории России.
Первый магазин уже готовится к открытию в Санкт-Петербурге, и в настоящее время ведутся переговоры о возможном открытии такого магазина в Казани.
Калининградский янтарный комбинат специализируется на промышленной добыче янтаря-сырца и производстве ювелирной и сувенирной продукции из него. За последние десять лет объем добычи янтаря увеличился вдвое, и в 2023 году предприятие обработало 25 тонн продукции. Продажа янтаря-сырца осуществляется через электронную торговую площадку АО «Биржа „Восточная”» и на аукционах для переработчиков.
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