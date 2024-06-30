Экономика Молдавии нуждается в перезапуске: иностранные инвесторы бегут, а правительство на грани банкротства

Эксперт заявил о необходимости перезапуска экономики Молдавии

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Молдавии Владимир Головатюк выразил озабоченность текущим состоянием экономики страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Он отметил необходимость рестарта экономики при условии создания комфортной бизнес-среды и доступа к рынкам сбыта, однако выразил тревогу из-за сокращения внешних заимствований и оттока инвесторов. Головатюк указал, что в первом квартале текущего года Молдавия получила значительно меньше внешних кредитов по сравнению с прошлым годом, что затрудняет финансирование бюджетных расходов. Он также отметил резкое сокращение инвестиций в капитал и увеличение оттока инвестиций, что свидетельствует о недоверии иностранных инвесторов к экономической политике страны, сообщает РИА Новости.

Головатюк подчеркнул, что рост инфляции и подорожание энергоресурсов привели к увеличению долгов населения за коммунальные услуги и усилили социальные протесты против правительства.