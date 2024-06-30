Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Тихое место: День первый" установил рекорд по сборам в США за выходные
Как выбрать и установить идеальное освещение для зеркала в ванной комнате
Быстрый способ очистить чеснок: лайфхак
Побег от рутины: история пары, выбравшей жизнь на необитаемом острове
Сосо Павлиашвили: пять раз переболел COVID-19 и столкнулся с проблемами давления
Секреты опыления антуриума: разгадка необычного цветка
Ваши повседневные привычки шокируют вашу кошку
Летний уход за ногами: семь обязательных рекомендаций
Как начать ходить больше?
Экономика Молдавии нуждается в перезапуске: иностранные инвесторы бегут, а правительство на грани банкротства

Эксперт заявил о необходимости перезапуска экономики Молдавии

1:04
Экономика

Экономист и бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Молдавии Владимир Головатюк выразил озабоченность текущим состоянием экономики страны.

Эксперт заявил о необходимости перезапуска экономики Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Он отметил необходимость рестарта экономики при условии создания комфортной бизнес-среды и доступа к рынкам сбыта, однако выразил тревогу из-за сокращения внешних заимствований и оттока инвесторов. Головатюк указал, что в первом квартале текущего года Молдавия получила значительно меньше внешних кредитов по сравнению с прошлым годом, что затрудняет финансирование бюджетных расходов. Он также отметил резкое сокращение инвестиций в капитал и увеличение оттока инвестиций, что свидетельствует о недоверии иностранных инвесторов к экономической политике страны, сообщает РИА Новости.

Головатюк подчеркнул, что рост инфляции и подорожание энергоресурсов привели к увеличению долгов населения за коммунальные услуги и усилили социальные протесты против правительства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
МОК выдвинул позорные требования для спортсменов из России Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Последние материалы
"Тихое место: День первый" установил рекорд по сборам в США за выходные
Как выбрать и установить идеальное освещение для зеркала в ванной комнате
Быстрый способ очистить чеснок: лайфхак
Побег от рутины: история пары, выбравшей жизнь на необитаемом острове
Сосо Павлиашвили: пять раз переболел COVID-19 и столкнулся с проблемами давления
Секреты опыления антуриума: разгадка необычного цветка
Эксперт заявил о необходимости перезапуска экономики Молдавии
Ваши повседневные привычки шокируют вашу кошку
Летний уход за ногами: семь обязательных рекомендаций
Как начать ходить больше?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников