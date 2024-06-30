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Цена на газ во Франции взлетит почти на 12%: названа причина подорожания природного ресурса

Во Франции увеличится стоимость газа

1:05
Экономика

С 1 июля во Франции произойдет повышение цен на газ на 11,7%, сообщает Franceinfo.

Во Франции увеличится стоимость газа
Фото: Unsplash by Mykola Makhlai

Это решение было принято комиссией по регулированию энергетики (CRE) в целях покрытия затрат на обслуживание газопроводов. Новая средняя стоимость газа составит €129,20 за мегаватт-час (МВт/ч), что означает почти 12-процентное увеличение по сравнению с ценами июня текущего года.

Данное повышение затронет около 10 миллионов французских потребителей. CRE поясняет, что корректировка цен направлена на обеспечение надежности и безопасности газоснабжения в стране. Хотя повышение может вызвать недовольство среди населения, комиссия подчеркивает, что такие меры необходимы для долгосрочной устойчивости энергетической системы Франции.

Ранее сообщалось, что российские алмазы "на вес золота" в Гонконге: объём поставок увеличился в 18 раз.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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