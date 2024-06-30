Совместные проекты Дагестана и Белоруссии: сотрудничество в импортозамещении

О совместных проектах по импортозамещению договорились Беларусь и Дагестан

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров и глава Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая подписали соглашение о планируемых совместных проектах, направленных на развитие импортозамещения, на XI Форуме регионов Белоруссии и России. Об этом передает ТАСС.

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Заур Аскендеров отметил, что существует необходимость в поиске новых логистических маршрутов. Он подчеркнул перспективность отправки грузов предприятиями-экспортерами Беларуси через Махачкалинский морской торговый порт, который играет значимую роль в международном транспортном коридоре "Север — Юг". По словам Аскендерова, данное направление уже успешно используется некоторыми экспортерами, и это может привлечь интерес и других белорусских бизнесменов.

Кроме того, сферой сотрудничества может стать развитие совместных проектов в области импортозамещения. В частности, активно развивается сотрудничество в машиностроении и легкой промышленности, что представляет собой перспективное направление для экономического взаимодействия между регионами.