Европа на грани продовольственного кризиса: российские удобрения вытесняют местных производителей

Европейские производители удобрений на грани разорения из-за российских аналогов

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конкуренция с российскими производителями удобрений может вынудить европейские компании уйти с рынка ЕС или обанкротиться, сообщает Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Основная причина — более низкие цены на российские удобрения из-за дешевого природного газа. Политики не принимают мер, что угрожает сокращением производственных мощностей в Европе и продовольственной безопасности. Норвежская компания Yara также предупреждает о риске зависимости от российских удобрений.

Ситуация на европейском рынке осложнилась из-за санкционной политики. Европейские страны ограничили закупки российского газа, что привело к росту цен, но не ввели эмбарго на российские удобрения, чтобы избежать их дефицита. Это усилило конкурентное преимущество российских производителей, сообщает ТАСС.

По данным Евростата, около трети импорта карбамида в ЕС приходится на Россию, и в 2023 году импорт достиг рекордных уровней. Гендиректор SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр считает, что европейские компании могут последовать примеру BASF, сокращающей производство в Европе и расширяющей его в США и Китае, что увеличит зависимость ЕС от российских и белорусских удобрений. Глава CRU Крис Лоусон полагает, что ЕС не будет ограничивать импорт российских удобрений из-за опасений повторения резкого скачка цен, как в 2022 году.