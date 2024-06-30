Европа на грани продовольственного кризиса: российские удобрения вытесняют местных производителей

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Европейские производители удобрений на грани разорения из-за российских аналогов

1:34
Экономика

Конкуренция с российскими производителями удобрений может вынудить европейские компании уйти с рынка ЕС или обанкротиться, сообщает Financial Times.

Европейские производители удобрений на грани разорения из-за российских аналогов
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Основная причина — более низкие цены на российские удобрения из-за дешевого природного газа. Политики не принимают мер, что угрожает сокращением производственных мощностей в Европе и продовольственной безопасности. Норвежская компания Yara также предупреждает о риске зависимости от российских удобрений.

Ситуация на европейском рынке осложнилась из-за санкционной политики. Европейские страны ограничили закупки российского газа, что привело к росту цен, но не ввели эмбарго на российские удобрения, чтобы избежать их дефицита. Это усилило конкурентное преимущество российских производителей, сообщает ТАСС.

По данным Евростата, около трети импорта карбамида в ЕС приходится на Россию, и в 2023 году импорт достиг рекордных уровней. Гендиректор SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр считает, что европейские компании могут последовать примеру BASF, сокращающей производство в Европе и расширяющей его в США и Китае, что увеличит зависимость ЕС от российских и белорусских удобрений. Глава CRU Крис Лоусон полагает, что ЕС не будет ограничивать импорт российских удобрений из-за опасений повторения резкого скачка цен, как в 2022 году.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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