Киеву пришло время платить по счетам: на Украине возмущены решением МВФ

Киевский эксперт высказал возмущение решением МВФ

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение тем, что Международный валютный фонд (МВФ) отказывается списывать долги Украины, несмотря на экстраординарную ситуацию в стране.

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Он отметил, что в условиях "геополитического форс-мажора" Украине приходится выполнять обязательства без послаблений, напомнив о списании 30% долгов Гане. Кущ также подчеркнул, что украинский Минфин упустил возможность добиться списания долгов в 2022 году, сообщает ТАСС.

28 июня совет директоров МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере $2,2 млрд в рамках четвертого обзора экономики страны. В конце марта Украина получила $880 млн, а в декабре 2023 года — $900 млн. Общая сумма финансирования в рамках четырехлетней программы МВФ составляет $15,6 млрд. До конца 2024 года Украина должна выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание займов.