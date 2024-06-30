Киеву пришло время платить по счетам: на Украине возмущены решением МВФ

Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение тем, что Международный валютный фонд (МВФ) отказывается списывать долги Украины, несмотря на экстраординарную ситуацию в стране.
Он отметил, что в условиях "геополитического форс-мажора" Украине приходится выполнять обязательства без послаблений, напомнив о списании 30% долгов Гане. Кущ также подчеркнул, что украинский Минфин упустил возможность добиться списания долгов в 2022 году, сообщает ТАСС.
28 июня совет директоров МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере $2,2 млрд в рамках четвертого обзора экономики страны. В конце марта Украина получила $880 млн, а в декабре 2023 года — $900 млн. Общая сумма финансирования в рамках четырехлетней программы МВФ составляет $15,6 млрд. До конца 2024 года Украина должна выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание займов.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.