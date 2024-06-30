Сейчас время вкладывать в серебро, а не в золото: эксперт назвал лучший металл для инвестиций

Эксперт указал на недооценку серебра инвесторами

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский инвестор Джим Роджерс высказал мнение, что на данный момент серебро является более привлекательным объектом для инвестиций по сравнению с золотом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, CC BY 2.0

Роджерс отметил, что сейчас у него уже есть определенные запасы серебра, и он планирует увеличить их в ближайшее время. Также он владеет золотом и намерен докупить его в будущем.

Главная причина, по которой Роджерс считает серебро более выгодным вложением, заключается в его текущей недооценке. По его словам, цена серебра на данный момент на 40% ниже своих исторических максимумов, в то время как золото находится около своих пиковых значений, сообщает РИА Новости.

Роджерс подчеркнул, что в условиях, когда между серебром и золотом приходится делать выбор, серебро представляется ему лучшей инвестицией из-за своей относительной дешевизны.