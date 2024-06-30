Создание Аграрной биржи БРИКС: перспектива регулирования рынка

Страны БРИКС ожидают запуска новой аграрной биржи

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Владимир Путин обратился к Союзу экспортеров зерна с просьбой о создании Аграрной биржи БРИКС, передает РГ.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Профессор Константин Лебедев, представляющий кафедру международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ подчеркнул, что большинство биржевых индексов сегодня формируются в США или Европе, что может привести к регулированию рынка не в пользу России. Это, в конечном счете, влияет на ценообразование и отражается на потребителях.

Создание собственных инструментов регулирования цен внутри БРИКС позволит усилить сплоченность этого объединения и привлечь новых участников.