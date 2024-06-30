Египет и ЕС заключили многомиллиардные сделки: договорённости были достигнуты на форуме в Каире

Египет и ЕС заключили сделки о производстве зелёного аммиака

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Египет и Европейский союз подписали четыре соглашения о производстве зеленого аммиака на общую сумму $33 млрд.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Договоренности были достигнуты на форуме Египет — ЕС в Каире. Соглашения предусматривают строительство заводов по производству зеленого аммиака в Египте, включая:

Проект стоимостью $11 млрд с немецкой компанией DAI Infrastruktur GmbH в промзоне к востоку от Порт-Саида.

Проект стоимостью $4,25 млрд с энергетической компанией OCIOR из ОАЭ в порту Айн-Сохна, с планами экспорта аммиака на европейские рынки.

Еще два соглашения на сумму $17,5 млрд для строительства заводов в Айн-Сохне.

На форуме обсуждаются вопросы укрепления сотрудничества между Египтом и ЕС в различных сферах, включая экономику, энергетику, технологии и другие, с особым вниманием к привлечению европейских инвестиций, сообщает ТАСС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Каиру €1 млрд для поддержки экономических реформ и о планах подписания более 20 меморандумов о взаимопонимании на общую сумму €40 млрд.