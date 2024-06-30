Египет и ЕС заключили многомиллиардные сделки: договорённости были достигнуты на форуме в Каире

Египет и Европейский союз подписали четыре соглашения о производстве зеленого аммиака на общую сумму $33 млрд.
Договоренности были достигнуты на форуме Египет — ЕС в Каире. Соглашения предусматривают строительство заводов по производству зеленого аммиака в Египте, включая:
На форуме обсуждаются вопросы укрепления сотрудничества между Египтом и ЕС в различных сферах, включая экономику, энергетику, технологии и другие, с особым вниманием к привлечению европейских инвестиций, сообщает ТАСС.
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