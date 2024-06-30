Результаты санкций: перспектива экспорта и импорта России

Обратная сторона санкций: Россия получила выгоду

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

За два года санкций, импортеры из недружественных стран потеряли возможность приобрести российские товары на сумму 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). Несмотря на это, Россия успешно перенаправила свою продукцию на другие страны, что принесло ей выгоду в пять триллионов рублей, передает РИА Новости. Данные основаны на открытых источниках.

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Анализ торговой статистики показывает неоднородность российского экспорта в недружественные страны за последние два года: некоторые категории товаров снижались, в то время как другие росли.

В 2022 году западные импортеры не смогли получить продукцию на сумму 64,1 миллиарда долларов (4,5 триллиона рублей), а в 2023 году – на 192,4 миллиарда долларов (16,5 триллиона рублей). Общая потеря импортеров за два года составила 256,5 миллиарда долларов, или почти 21 триллион рублей.