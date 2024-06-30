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Названа причина, по которой Минэнерго РФ может остановить экспорт бензина в другие страны

Эксперт оценил вероятность прекращения экспорта бензина

0:47
Экономика

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть возобновлен досрочно, если цены на бензин на российской бирже резко возрастут.

Эксперт оценил вероятность прекращения экспорта бензина
Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

Минэнерго может в любой момент прекратить экспорт для стабилизации внутренних цен. Юшков отметил, что при предыдущем приостановлении запрета в июне существенного роста оптовых цен не было, а нефтепереработчики увеличили производство. Ожидается дальнейший рост производства бензина из-за завершения внеплановых ремонтов на НПЗ, что может превысить спрос, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Гонконг нарастил импорт алмазов из России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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