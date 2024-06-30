Названа причина, по которой Минэнерго РФ может остановить экспорт бензина в другие страны

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть возобновлен досрочно, если цены на бензин на российской бирже резко возрастут.
Минэнерго может в любой момент прекратить экспорт для стабилизации внутренних цен. Юшков отметил, что при предыдущем приостановлении запрета в июне существенного роста оптовых цен не было, а нефтепереработчики увеличили производство. Ожидается дальнейший рост производства бензина из-за завершения внеплановых ремонтов на НПЗ, что может превысить спрос, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Гонконг нарастил импорт алмазов из России.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.