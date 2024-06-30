Названа причина, по которой Минэнерго РФ может остановить экспорт бензина в другие страны

Эксперт оценил вероятность прекращения экспорта бензина

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть возобновлен досрочно, если цены на бензин на российской бирже резко возрастут.

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Минэнерго может в любой момент прекратить экспорт для стабилизации внутренних цен. Юшков отметил, что при предыдущем приостановлении запрета в июне существенного роста оптовых цен не было, а нефтепереработчики увеличили производство. Ожидается дальнейший рост производства бензина из-за завершения внеплановых ремонтов на НПЗ, что может превысить спрос, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Гонконг нарастил импорт алмазов из России.