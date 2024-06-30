Германия резко увеличила экспорт своего оружия: среди крупнейших импортёров оказалась Саудовская Аравия

Германия нарастила экспорт своего оружия

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года Германия существенно увеличила объемы экспорта вооружений, как сообщает агентство DPA со ссылкой на данные Министерства экономики ФРГ.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

В период с 1 января по 18 июня федеральное правительство одобрило экспорт военных товаров на сумму не менее €7,48 млрд. Это представляет собой более чем 30%-ный рост по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Основной причиной этого увеличения стали продолжающиеся поставки оружия на Украину, на долю которой пришлось почти две трети всего экспорта (65%, или €4,88 млрд).

Кроме Украины, среди пяти крупнейших импортеров немецких вооружений впервые за долгое время вновь оказалась Саудовская Аравия, которой будет поставлено оружие на сумму €132,48 млн. Другими значимыми покупателями немецкого оружия стали Сингапур (€1,21 млрд), Индия (€153,75 млн) и Катар (€100 млн), сообщает ТАСС.

Рост экспорта вооружений вызвал критику со стороны некоторых политиков. В частности, представитель партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен осудила массовое увеличение поставок оружия в кризисные зоны, в том числе на Украину и в Саудовскую Аравию. Она назвала это решение безответственным и подчеркнула, что оно противоречит предвыборным обещаниям правящей коалиции.