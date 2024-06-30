Российские алмазы "на вес золота" в Гонконге: объём поставок увеличился в 18 раз

Гонконг нарастил импорт алмазов из России

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первые пять месяцев текущего года Гонконг значительно увеличил импорт алмазов из России.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Согласно расчетам РИА Новости на основе данных гонконгского статистического бюро, объем импорта российских алмазов вырос в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт российских алмазов составил 657,3 миллиона долларов, тогда как годом ранее эта цифра составляла всего 36,5 миллиона долларов.

В результате Россия заняла третье место среди основных поставщиков алмазов в Гонконг, увеличив свою долю в общем объеме импорта этих драгоценных камней с 1% до 12%.

Лидером по поставкам алмазов в Гонконг остается Индия с объемом поставок на 2,9 миллиарда долларов. На втором месте находится Израиль, поставивший алмазы на сумму 716,6 миллиона долларов. Примечательно, что Индия и Израиль сами не добывают алмазы, а занимаются их переработкой и торговлей.

Помимо России, в пятерку основных экспортеров алмазов в Гонконг входят Южная Африка, которая добывает собственные камни и поставила алмазов на сумму 372 миллиона долларов, и Бельгия, выступающая перекупщиком, с объемом поставок на 325,2 миллиона долларов.