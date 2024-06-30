Индийская оппозиция просит разобраться, почему замужние женщины не допускаются к работе в Foxconn

Конгресс оппозиции Индии призвал правительство премьер-министра Нарендры Моди подвергнуть сомнению практику найма Foxconn.
"Профсоюзы, женские благотворительные организации и демократические силы должны поднять свой голос против этой дискриминации", — заявил Васуки Уманат от Коммунистической партии Индии.
"Хотя иностранные инвестиции имеют решающее значение, однако они не должны осуществляться за счет пренебрежения нашими культурными ценностями", — отметил индийский политик Паланиаппан Чидамбарам.
Ранее издание Reuters сообщило, что поставщик Apple не допускает замужних женщин к работе по сборке iPhone в стране.
Правительство запросило подробный отчет из штата Тамилнад, где находится крупный завод iPhone. История о практике найма компании Foxconn вызвала дебаты на телеканалах. В газетах появились статьи по этой проблеме. Женские организации также попросили расследовать данный вопрос.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.