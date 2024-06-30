Новый крабовый аукцион в России запланирован на июль

В июле пройдет новый крабовый аукцион

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральное агентство по рыболовству планирует провести очередной аукцион по выделению квот на вылов крабов с инвестиционными обязательствами. Аукцион запланирован на 11 июля, прием заявок будет открыт до 9 июля.

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Аукцион будет проводиться на электронной площадке Российского аукционного дома, сообщает Fishnews.

Согласно условиям аукциона, на продажу будет выставлен один лот со стартовой ценой свыше 2,44 млрд рублей. Лот включает по 100% долей квот на добычу крабов в нескольких зонах, включая Западно-Сахалинскую, Приморскую, Восточно-Сахалинскую, Южно-Курильскую. Добыча запланирована на следующие виды крабов: краб-стригун опилио, волосатый четырехугольный, колючий, равношипый и синий крабы.

Победитель аукциона обязан будет построить среднетоннажное краболовное судно длиной более 50 метров на российской верфи. Договор на доли квот будет заключен на 15 лет.