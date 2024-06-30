Увеличат пенсионные выплаты с 1 июля трем категориям получателей

Повышенные пенсионные выплаты с 1 июля получат три категории получателей

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, сообщил агентству "Прайм", что некоторые пенсионеры будут получать увеличенные пенсионные выплаты с 1 июля. Повышение затронет три категории получателей.

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Первая категория — это работавшие пенсионеры, которые завершили свою трудовую деятельность в июне. С учетом всех индексаций повышение будет применено к ним уже на следующий месяц.

Вторая категория — это пенсионеры, достигшие 80 лет. Им будет увеличена фиксированная выплата вдвое, до 16 269,76 рублей.

Третья категория — инвалиды. Гражданам, которым в июне была присвоена первая группа инвалидности, фиксированная надбавка будет увеличена вдвое.