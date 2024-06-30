Новые правила Китая в отношении редкоземельных металлов вступят в силу 1 октября

Китай утвердил первый комплексный регламент, регулирующий добычу, выплавку редкоземельных металлов и оборот минерала. Об этом передает издание Business Standard.
Редкоземельные элементы принадлежат государству, и ни одной организации или отдельному лицу не разрешается претендовать на них, говорится в заявлении правительства.
Правительственные учреждения будут контролировать общий объем добычи и выплавки редкоземельных элементов и создадут систему отслеживания продукции. В регламенте также предусмотрены штрафы за незаконную деятельность, связанную с добычей минерала.
Новые правила вступят в силу первого октября.
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