Новые правила Китая в отношении редкоземельных металлов вступят в силу 1 октября

Китай ужесточает управление отраслью редкоземельных металлов

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай утвердил первый комплексный регламент, регулирующий добычу, выплавку редкоземельных металлов и оборот минерала. Об этом передает издание Business Standard.

Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Редкоземельные элементы принадлежат государству, и ни одной организации или отдельному лицу не разрешается претендовать на них, говорится в заявлении правительства.

Правительственные учреждения будут контролировать общий объем добычи и выплавки редкоземельных элементов и создадут систему отслеживания продукции. В регламенте также предусмотрены штрафы за незаконную деятельность, связанную с добычей минерала.

Новые правила вступят в силу первого октября.