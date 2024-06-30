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Власти Дели оценивают предварительный ущерб от ливней

В Дели оценивают ущерб от сильных дождей

1:02
Экономика

Вице-губернатор Дели Винай Кумар Саксена проинспектировал наиболее пострадавшие районы города и дренажные системы, чтобы оценить ущерб и проконтролировать меры по исправлению положения, передает Business Standard.

В Дели оценивают ущерб от сильных дождей
Фото: freepik.com by nuraghies is licensed under Free More info

Сильнейший за последние 88 лет ливень повредил дома, вызвал транспортный коллапс.  Вырванные с корнем деревья нанесли урон транспортным средствам в жилых районах. Жители сообщают о значительном ущербе их имуществу. В настоящее время ведутся работы по расчистке завалов.

Также из-за разгулявшейся стихии произошло обрушение навеса аэропорта Дели. Работа терминала 1 аэропорта Дели остается приостановленной на неопределенный срок. 200 ежедневных рейсов корректируются постоянно. Министр гражданской авиации Рам Мохан Найду Кинджарапу заверил пострадавших пассажиров, что средства будут возвращены, либо будут предложены альтернативные рейсы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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