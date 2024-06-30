Власти Дели оценивают предварительный ущерб от ливней

Вице-губернатор Дели Винай Кумар Саксена проинспектировал наиболее пострадавшие районы города и дренажные системы, чтобы оценить ущерб и проконтролировать меры по исправлению положения, передает Business Standard.
Сильнейший за последние 88 лет ливень повредил дома, вызвал транспортный коллапс. Вырванные с корнем деревья нанесли урон транспортным средствам в жилых районах. Жители сообщают о значительном ущербе их имуществу. В настоящее время ведутся работы по расчистке завалов.
Также из-за разгулявшейся стихии произошло обрушение навеса аэропорта Дели. Работа терминала 1 аэропорта Дели остается приостановленной на неопределенный срок. 200 ежедневных рейсов корректируются постоянно. Министр гражданской авиации Рам Мохан Найду Кинджарапу заверил пострадавших пассажиров, что средства будут возвращены, либо будут предложены альтернативные рейсы.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.