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Клиенты McDonald's протестировали бургеры на растительной основе

Бургеры McDonald's на растительной основе не одобрены клиентами

0:48
Экономика

Бургеры McDonald's на растительной основе потерпели неудачу на двух тестовых рынках в Америке. Как передает FOX Business, об этом сообщил президент McDonald's в США Джо Эрлингер.

Бургеры McDonald's на растительной основе не одобрены клиентами
Фото: flickr.com by Luca Mascaro, CC BY-SA 2.0

McDonald's начал тестирование бургеров на растительной основе в феврале 2022 года. Всего в нем приняли участие около 600 ресторанов компании.

"Ни на том, ни на другом рынке это не принесло успеха", — заявил на форуме президент McDonald's.

Однако посетители все больше предпочтения отдавали опциям, в составе которых имелось куриное мясо. Продажи курицы в категории "Куриные котлеты" в масштабах всей системы составили 25 миллиардов долларов в год, что равносильно бизнесу по производству говядины.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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