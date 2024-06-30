Клиенты McDonald's протестировали бургеры на растительной основе

Бургеры McDonald's на растительной основе потерпели неудачу на двух тестовых рынках в Америке. Как передает FOX Business, об этом сообщил президент McDonald's в США Джо Эрлингер.
McDonald's начал тестирование бургеров на растительной основе в феврале 2022 года. Всего в нем приняли участие около 600 ресторанов компании.
"Ни на том, ни на другом рынке это не принесло успеха", — заявил на форуме президент McDonald's.
Однако посетители все больше предпочтения отдавали опциям, в составе которых имелось куриное мясо. Продажи курицы в категории "Куриные котлеты" в масштабах всей системы составили 25 миллиардов долларов в год, что равносильно бизнесу по производству говядины.
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