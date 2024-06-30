Временное разрешение на экспорт бензина продлили до 31 июля

Экспорт бензина продлили до 31 июля

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Три источника, знакомых с решением кабмина, сообщили РБК, что правительство России продлит временное разрешение на экспорт бензина из России на один месяц, которое изначально действовало до конца июня.

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В то же время эмбарго на поставки в августе остается в силе. Власти начали разрешать экспорт бензина с 20 мая по 30 июня из-за избытка топлива на рынке из-за эмбарго, введенного как превентивная мера с 1 марта по 31 августа (в период повышенного спроса).

Ограничения были отменены для смягчения рисков "снижения объемов переработки отдельными НПЗ и освобождения портов от запасов топлива, предназначенных к экспорту". Производителям бензина было разрешено экспортировать, но серым экспортерам наложен запрет.

В июле производство бензина, возможно, продолжит рост за счет Нижегородского НПЗ "ЛУКОЙЛа", одного из крупнейших в России. По данным агентства Reuters, 22 июня на заводе была возобновлена работа установки первичной переработки нефти АВТ-6, остановленной 12 марта в результате атаки украинского дрона.