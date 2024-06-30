Лён-долгунец привлек внимание амурских фермеров

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Амурские аграрии посеяли самый прибыльный вид льна

1:10
Экономика

Основная цель — получить обильный урожай для последующей переработки: в текстильной индустрии из стеблей растения производится льняное волокно. Об этом передает "Амурская правда".

Амурские аграрии посеяли самый прибыльный вид льна
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Лён также используется в других сферах, таких как строительство, химия, медицина и даже автомобилестроение. Аграрии сосредоточены на выращивании льна именно для текстильной отрасли. Лён-долгунец — это один из сортов льна, известный еще со времен Древней Руси. Этот сорт считается наиболее прибыльным, однако его выращивание не из легких.

Успех проекта в значительной степени зависит от погодных условий. Эта культура требовательна к теплу, а амурское лето не обещает избытка солнца. Экспериментаторы внимательно отслеживают, как растение реагирует на окружающую среду.

Поля с льном представляют собой необычное зрелище: всходы окрашены в различные оттенки синего и голубого. Однако в выращивании льна возникают проблемы: помимо погоды, бесхозные коровы вытаптывают посевы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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