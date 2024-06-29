Китай и Перу подписали ряд соглашений по укреплению торговых связей

Китай и Перу обновили соглашения о взаимной свободной торговле

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай и Перу достигли "существенного завершения переговоров" по обновлению соглашения о свободной торговле между обеими странами, передает Reuters.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

На встрече с президентом Перу Диной Болуарте в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что обе стороны должны координировать и развивать сотрудничество в таких областях, как полезные ископаемые, энергетика, производство, сельское хозяйство.

Болуарте и Си Цзиньпин подписали ряд соглашений по укреплению связей, в том числе соглашение об экспорте перуанского винограда в Китай, и меморандум о взаимопонимании по созданию перуано-китайского делового совета.

Китай является крупнейшим инвестором Перу и крупнейшим рынком сбыта меди из этой страны, третьей по величине добычи красного металла в мире.