Ставрополье начало экспортировать тонкорунную шерсть в Беларусь

Партия ставропольской тонкорунной шерсти отправлена в Беларусь

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ставропольский край начал экспортировать тонкорунную шерсть в Беларусь. Первая партия в 20 тонн отправлена, передает «Сайт Ставрополя».

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

Согласно информации от пресс-службы губернатора и правительства края, сделка о поставках ставропольской шерсти в Беларусь была согласована в ходе рабочего визита делегации из Ставрополья в конце 2023 года.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что в настоящее время специалисты научных лабораторий Ставрополья и Беларуси работают над унификацией требований к контролю качества для следующих партий и заключения долгосрочных контрактов. Ставропольский край является одним из лидеров России по производству тонкорунной шерсти, годовой объем в регионе составляет около 600 тонн.