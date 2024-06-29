Торговые сети в поиске новой рыбной продукции

Сегодня конкуренция сконцентрирована на борьбе за внимание потребителя. Такой инновационный подход также оказал влияние на продуктовую розницу.
Современные покупатели становятся все более требовательными к качеству продукции. Согласно результатам опросов, 48% жителей России стремятся внести больше разнообразия в свой рацион, передает Fishnews.
Торговые сети стремятся пересмотреть ассортимент рыбной продукции, поскольку продажи охлажденной рыбы, кулинарии и полуфабрикатов увеличиваются с каждым годом.
По данным Аналитического центра Рыбного союза, продажи охлажденной форели в нескольких торговых сетях выросли более чем в два раза к 2023 году по сравнению с 2021 годом. Продажи копченой рыбы также увеличиваются на десятки процентов ежегодно, включая продажи премиальных видов рыбы.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.