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Рост госдолга США представляет серьезную угрозу

Государственный долг США достиг критической точки

0:53
Экономика

Непрерывный рост госдолга США представляет серьезную угрозу не только для американской, но и для мировой экономики. Данная проблема не ограничивается только национальными масштабами и имеет потенциал негативно отразиться на всей мировой экономической системе, передает ТАСС.

Государственный долг США достиг критической точки
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

По последним данным, государственный долг США достигает 34,86 трлн долларов и увеличивается примерно на 2 млн долларов в минуту. МВФ уже призвал начать сокращать долги, отметив острую необходимость остановить рост соотношения долга к ВВП.

Согласно прогнозам МВФ, к 2032 году соотношение американского долга к ВВП может достичь 140%, что, в сочетании с бюджетным дефицитом в стране, несет риски для мировой экономики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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