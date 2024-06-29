Рост госдолга США представляет серьезную угрозу

Государственный долг США достиг критической точки

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Непрерывный рост госдолга США представляет серьезную угрозу не только для американской, но и для мировой экономики. Данная проблема не ограничивается только национальными масштабами и имеет потенциал негативно отразиться на всей мировой экономической системе, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

По последним данным, государственный долг США достигает 34,86 трлн долларов и увеличивается примерно на 2 млн долларов в минуту. МВФ уже призвал начать сокращать долги, отметив острую необходимость остановить рост соотношения долга к ВВП.

Согласно прогнозам МВФ, к 2032 году соотношение американского долга к ВВП может достичь 140%, что, в сочетании с бюджетным дефицитом в стране, несет риски для мировой экономики.