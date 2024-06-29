Проект строительства дороги через Аляску заблокирован Байденом

Байден заблокировал одобренный Трампом проект дороги через Аляску

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация Байдена заблокировала строительство промышленной дороги, которая открыла бы доступ для добычи полезных ископаемых на Аляске, и таким образом заслужила похвалу коренных народов. Ведь проект в случае запуска угрожает существованию коренных народов и местным экосистемам, передает Common Dreams.

Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes, CC BY-SA 3.0

Администрация отдельно предприняла шаги по защите миллионов акров земли Аляски, которые администрация Трампа открыла для освоения.

Дорога Эмблер, которая должна была стать первым шагом в проекте по добыче меди и цинка стоимостью около 7,5 миллиардов долларов, была одобрена в последние недели правления администрации Трампа, несмотря на то, что она проходила через национальный парк и предгорья хребта Брукс. Министерство внутренних дел Байдена пересмотрело предложение о строительстве дороги и рекомендовало отменить его после публикации окончательного экологического анализа в апреле.