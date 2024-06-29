Администрация Байдена заблокировала строительство промышленной дороги, которая открыла бы доступ для добычи полезных ископаемых на Аляске, и таким образом заслужила похвалу коренных народов. Ведь проект в случае запуска угрожает существованию коренных народов и местным экосистемам, передает Common Dreams.
Администрация отдельно предприняла шаги по защите миллионов акров земли Аляски, которые администрация Трампа открыла для освоения.
Дорога Эмблер, которая должна была стать первым шагом в проекте по добыче меди и цинка стоимостью около 7,5 миллиардов долларов, была одобрена в последние недели правления администрации Трампа, несмотря на то, что она проходила через национальный парк и предгорья хребта Брукс. Министерство внутренних дел Байдена пересмотрело предложение о строительстве дороги и рекомендовало отменить его после публикации окончательного экологического анализа в апреле.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.