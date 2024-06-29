Усилия иностранных корпораций и их "лакеев" в кенийском правительстве потерпели поражение

Progressive International: Кенийцы восстали против грабительского законопроекта МВФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Progressive International аплодировала народу Кении за массовый выход на улицы с целью подавления законодательного пакета, поддерживаемого Международным валютным фондом. На деле он повысил бы налоги для обычных граждан в рамках усилий по выплате долгов могущественным кредиторам правительства. Об этом передает Common Dreams.

Фото: pixabay.com by James Qube, PDM

Принятый по указанию Международного валютного фонда, Всемирного банка и Госдепартамента США законопроект ввел бы жесткие меры жесткой экономии и привел бы к удручающим налогам для трудящихся Кении, которые и без того страдают от наследия колониальной отсталости страны, говорится в заявлении Progressive International.