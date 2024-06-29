Общий объем оборота общепита в Коми составил 5,3 млрд рублей за первые четыре месяца текущего года

5,3 млрд рублей потратили жители Коми в заведениях общепита с января по апрель

В апреле 2024 года общий объем оборота общественного питания в Республике Коми достиг 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет ИА "КомиИнформ".

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Эта сумма превышает данные апреля 2023 года на 7,4% в сопоставимых ценах. Информацию предоставил Комистат в своем докладе "О социально-экономическом положении в Республике Коми за январь-апрель 2024 года".

За первые четыре месяца текущего года жители региона потратили в заведениях общественного питания — столовых, ресторанах и кафе — общую сумму 5,3 миллиарда рублей, что составляет 104,4% от уровня трат за аналогичный период предыдущего года.