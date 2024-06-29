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На Чукотке открыто месторождение золота недалеко от Снежного

Добыча золота начнется недалеко от чукотского села Снежное

1:03
Экономика

Компания "Азимут" планирует осуществить добычу золота в районе реки Маврина, расположенной в 75 километрах от села Снежное в Анадырском районе. Об этом пишет ИА "Чукотка".

Добыча золота начнется недалеко от чукотского села Снежное
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Первую партию металла ожидают получить в 2025–2026 годах, с годовым производством золоторудного концентрата в объеме 27 кг.

34 местных жителя будут трудоустроены на предприятии. Согласно соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), общий объем инвестиций в проект оценивается в 68,6 млн рублей, которые будут направлены на закупку необходимого оборудования и техники.

Как утверждает представитель компании, все необходимое оборудование уже доставлено на Чукотку и в ближайшее время будет отправлено к месторождению по реке на специально арендованном теплоходе "Аврора" для начала производственных работ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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