На Чукотке открыто месторождение золота недалеко от Снежного

Компания "Азимут" планирует осуществить добычу золота в районе реки Маврина, расположенной в 75 километрах от села Снежное в Анадырском районе. Об этом пишет ИА "Чукотка".
Первую партию металла ожидают получить в 2025–2026 годах, с годовым производством золоторудного концентрата в объеме 27 кг.
34 местных жителя будут трудоустроены на предприятии. Согласно соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), общий объем инвестиций в проект оценивается в 68,6 млн рублей, которые будут направлены на закупку необходимого оборудования и техники.
Как утверждает представитель компании, все необходимое оборудование уже доставлено на Чукотку и в ближайшее время будет отправлено к месторождению по реке на специально арендованном теплоходе "Аврора" для начала производственных работ.
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