На Чукотке открыто месторождение золота недалеко от Снежного

Добыча золота начнется недалеко от чукотского села Снежное

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Азимут" планирует осуществить добычу золота в районе реки Маврина, расположенной в 75 километрах от села Снежное в Анадырском районе. Об этом пишет ИА "Чукотка".

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Первую партию металла ожидают получить в 2025–2026 годах, с годовым производством золоторудного концентрата в объеме 27 кг.

34 местных жителя будут трудоустроены на предприятии. Согласно соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), общий объем инвестиций в проект оценивается в 68,6 млн рублей, которые будут направлены на закупку необходимого оборудования и техники.

Как утверждает представитель компании, все необходимое оборудование уже доставлено на Чукотку и в ближайшее время будет отправлено к месторождению по реке на специально арендованном теплоходе "Аврора" для начала производственных работ.