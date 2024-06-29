Практическая подготовка начинающих фермеров в Адыгее идет полным ходом

В Адыгее начинающие аграрии проходят обучение в "Школе фермера"

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Практическая подготовка начинающих фермеров в Адыгее, как сообщает ИА "Адыгея сегодня", вступила в активную фазу. Программа "Школа фермера" предусматривает экскурсии на агропредприятия региона.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Будущие аграрии прошли практическую подготовку на базе Майкопской опытной станции филиала ВИР в Адыгее.

На этом мероприятии заместитель директора по науке, доцент кафедры технологии производства сельскохозяйственной продукции МГТУ Евгений Добренков познакомил участников с мировой коллекцией плодово-ягодных культур, рассказал о сортах, разновидностях и технологиях выращивания растений.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МГТУ, обучающиеся приняли участие в мастер-классе по обрезке и прививке плодовых деревьев, а также посетили музей учреждения, где узнали много интересного о истории создания и функционировании станции, научной деятельности и перспективах ее дальнейшего развития.