В Донецке и Луганске начали выдавать жилищные кредиты Сбера

Ипотека от Сбера впервые оформлена в новых офисах банка в Донецке и Луганске

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В новых офисах Сбербанка в Донецке и Луганске впервые оформлены жилищные кредиты, передает ИА "Адыгея сегодня".

Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

Известно, что в Донецке две ипотеки были выданы по программе «Региональная ипотека». Оба заемщика проживают и работают в Мариуполе. Для своих семей, включая детей, они приобрели квартиры в новостройках, построенных компаниями «ЮгСтройИнвест» и «СУ-2007».

Программа «Региональная ипотека», доступная жителям ДНР и ЛНР с 26 июня, позволяет приобрести жилье в новых домах. Минимальная процентная ставка составляет 2% (при использовании пакета услуг Домклик Плюс). Минимальный первоначальный взнос — 10,1% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

Банк также выдал свой первый льготный ипотечный кредит в Луганске. Им воспользовался военнослужащий из Ханты-Мансийского автономного округа, находящийся на службе в ЛНР.