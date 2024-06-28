Калужские рабочие собирают по 12 грузовиков за смену на заводе АМО

Завод АМО (ранее известный как "Volvo") в Калуге достиг запланированных объемов производства автомобилей, передает kaluga-poisk.ru.
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что теперь предприятие выпускает по 12 грузовиков Next за смену. Помимо этого, в АМО превысили план по общему выпуску машин в месяц: в мае произведено 181 автомобиль при запланованных 177.
Завод опережающим образом перешел от машинокомплектов к полностью самостоятельной сборке разобранной рамы и сопутствующих компонентов. АМО снизил расход на производство единицы готовой продукции в три раза. Автомобили миасского завода "Урал", носившие название Урал Next, здесь, в Калуге получили лаконичное название Next.
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