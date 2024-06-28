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Калужские рабочие собирают по 12 грузовиков за смену на заводе АМО

В смену собирают 12 грузовиков на заводе АМО в Калуге

0:54
Экономика

Завод АМО (ранее известный как "Volvo") в Калуге достиг запланированных объемов производства автомобилей, передает kaluga-poisk.ru.

В смену собирают 12 грузовиков на заводе АМО в Калуге
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что теперь предприятие выпускает по 12 грузовиков Next за смену. Помимо этого, в АМО превысили план по общему выпуску машин в месяц: в мае произведено 181 автомобиль при запланованных 177.

Завод опережающим образом перешел от машинокомплектов к полностью самостоятельной сборке разобранной рамы и сопутствующих компонентов. АМО снизил расход на производство единицы готовой продукции в три раза. Автомобили миасского завода "Урал", носившие название Урал Next, здесь, в Калуге получили лаконичное название Next.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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