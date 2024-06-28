Ответная реакция на сделку России с КНДР последовала быстро: Южная Корея расширила список запрещённых к вывозу товаров

Южная Корея расширила список запрещённых к ввозу в РФ товаров

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южная Корея расширит список товаров, для экспорта которых в Россию будет необходимо получить правительственное одобрение, добавив 243 новых позиции.

Фото: flickr.com by Valentin Janiaut, CC BY 2.0

Согласно последним данным, в перечень запрещенных к отправке в Россию и Белоруссию товаров будут включены металлорежущее оборудование, запчасти и датчики для оптических приборов. Новое регулирование вступит в силу к концу лета. Однако, правительство Южной Кореи оставляет за собой право одобрять экспортные сделки в отдельных случаях. Это особенно касается коммерческих сделок, которые были заключены до внедрения нового правила, сообщает argumenti.ru.

Таким образом, несмотря на расширение списка запрещенных к экспорту товаров, существует возможность получения правительственного разрешения на отправку этих товаров в Россию и Белоруссию при определенных условиях.