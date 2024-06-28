Ответная реакция на сделку России с КНДР последовала быстро: Южная Корея расширила список запрещённых к вывозу товаров

Южная Корея расширит список товаров, для экспорта которых в Россию будет необходимо получить правительственное одобрение, добавив 243 новых позиции.
Согласно последним данным, в перечень запрещенных к отправке в Россию и Белоруссию товаров будут включены металлорежущее оборудование, запчасти и датчики для оптических приборов. Новое регулирование вступит в силу к концу лета. Однако, правительство Южной Кореи оставляет за собой право одобрять экспортные сделки в отдельных случаях. Это особенно касается коммерческих сделок, которые были заключены до внедрения нового правила, сообщает argumenti.ru.
Таким образом, несмотря на расширение списка запрещенных к экспорту товаров, существует возможность получения правительственного разрешения на отправку этих товаров в Россию и Белоруссию при определенных условиях.
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