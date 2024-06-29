Подтверждена достаточно высокая численность краба-стригуна Бэрда для промысла у побережья Камчатки

Рентабельный промысел: крабы-стригуны Бэрда активизировались у побережья Камчатки

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае-июне сотрудники Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели комплексные съемки крабов, представляющих интерес для российского промысла. Работы проводились в Камчатско-Курильской и Петропавловско-Командорской подзонах на исследовательских судах МРТК-316 и МРТК «Инженер Мартынов», передает Fishnews.

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Исследовались видовой состав и основные биологические характеристики промысловых крабов, а также виды прилова, пространственное распределение и динамика линьки крабов, закономерности воспроизводства. Ученые также провели оценку численности и биомассы популяций.

Основным объектом изучения в обоих районах стал краб-стригун Бэрда. Согласно участникам экспедиций, численность промысловых самцов этого вида в настоящее время стабильна.

На шельфе Восточной Камчатки последние два года съемки подтвердили достаточно высокую численность краба-стригуна Бэрда, что позволяет осуществлять прибыльный промысел этого вида.