Подтверждена достаточно высокая численность краба-стригуна Бэрда для промысла у побережья Камчатки

В мае-июне сотрудники Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели комплексные съемки крабов, представляющих интерес для российского промысла. Работы проводились в Камчатско-Курильской и Петропавловско-Командорской подзонах на исследовательских судах МРТК-316 и МРТК «Инженер Мартынов», передает Fishnews.
Исследовались видовой состав и основные биологические характеристики промысловых крабов, а также виды прилова, пространственное распределение и динамика линьки крабов, закономерности воспроизводства. Ученые также провели оценку численности и биомассы популяций.
Основным объектом изучения в обоих районах стал краб-стригун Бэрда. Согласно участникам экспедиций, численность промысловых самцов этого вида в настоящее время стабильна.
На шельфе Восточной Камчатки последние два года съемки подтвердили достаточно высокую численность краба-стригуна Бэрда, что позволяет осуществлять прибыльный промысел этого вида.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.