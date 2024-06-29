"Красная" путина на Сахалине и Курилах вступает в активную фазу

На Сахалине ожидается хороший подход горбуши к побережью

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала "красной" путины на Сахалине и Курилах было добыто более 200 тонн тихоокеанских лососей. В этом году область планирует освоить около 90 тысяч тонн, включая свыше 50 тысяч тонн горбуши, передает Fishnews.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

По данным министерства по рыболовству, промышленники Сахалинской области уже поймали 63,5 тонны горбуши, 102,6 тонны кеты, 38,8 тонны нерки и одну тонну кижуча. "По горбуше ожидаются хорошие подходы. Согласно исследованиям, при благоприятных условиях (погода, уровень воды) возможен дополнительный подход рыбы к восточному побережью Сахалина.

Известно также, что в настоящее время проводятся научные траловые съемки в северо-западной части Тихого океана, и первые отчеты подтверждают прогнозные оценки.