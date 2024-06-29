С начала "красной" путины на Сахалине и Курилах было добыто более 200 тонн тихоокеанских лососей. В этом году область планирует освоить около 90 тысяч тонн, включая свыше 50 тысяч тонн горбуши, передает Fishnews.
По данным министерства по рыболовству, промышленники Сахалинской области уже поймали 63,5 тонны горбуши, 102,6 тонны кеты, 38,8 тонны нерки и одну тонну кижуча. "По горбуше ожидаются хорошие подходы. Согласно исследованиям, при благоприятных условиях (погода, уровень воды) возможен дополнительный подход рыбы к восточному побережью Сахалина.
Известно также, что в настоящее время проводятся научные траловые съемки в северо-западной части Тихого океана, и первые отчеты подтверждают прогнозные оценки.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.