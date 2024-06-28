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На Курилах и Сахалине бесплатная горбушевая рыбалка предлагается на 55 участках

По 3 хвоста горбуши в сутки бесплатно разрешено рыболовам на Сахалине и Курилах

1:07
Экономика

В Сахалинской области для бесплатной ловли горбуши можно использовать не только удочку, но и зарегистрированные сети. В регионе зарегистрировано около 18 тысяч сетей, передает sakh.online.

По 3 хвоста горбуши в сутки бесплатно разрешено рыболовам на Сахалине и Курилах
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Представители министерства рыболовства области отметили, что Сахалин является единственным регионом в стране, где есть места для бесплатной ловли горбуши. Всего доступно 55 различных участков, где каждый день можно выловить по три хвоста без нарушений законодательства. Правила действуют с 1 июня по 31 августа на островах и с 15 июня по 30 сентября на Курилах.

Кроме того, за год количество мест для рыбалки по путевкам на реках и морях увеличилось на 15 участках. В прошлом сезоне таких мест было всего два, а в этом — 17. Эта ловля запускается параллельно с промышленной рыбной ловлей.

Подробную информацию о доступных участках и правилах лова можно найти на специальной интерактивной карте региона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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