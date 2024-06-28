Партия трепанга на 28 млн рублей задержана на границе Бурятии с Монголией

В Монголию незаконно хотели вывезти партию трепанга на 28 млн рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные граждане были остановлены на границе Бурятии с Монголией, когда пытались провезти ценный трепанг в жестяных банках. Сотрудники ФСБ России пресекли попытку вывоза большой партии морских биологических ресурсов. Об этом передает ИА "Байкал-Daily".

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В ходе осмотра двух легковых автомобилей на пункте пропуска "Кяхта" было найдено девять с половиной тысяч особей сушеного трепанга. Кроме этого, еще 117 тысяч особей трепанга были обнаружены в складских помещениях в Кяхте, готовые к вывозу из России.

Общий вес изъятого трепанга составил более 360 килограммов, а его стоимость была оценена в 28 миллионов рублей. В настоящее время проводится расследование, после завершения которого будет принято соответствующее решение.

Трепанг — моллюск типа иглокожих, который широко используется в азиатской кухне и медицине. Он обитает в прибрежных водах на глубине от 10 до 200 метров. Трепанг имеет мягкое тело, покрытое твердым покровом. В азиатской кухне трепанг используется в основном для приготовления различных блюд, таких как супы, жареные или вяленые закуски. Он имеет специфический вкус и аромат.