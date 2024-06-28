"Вкусные пятницы" стирают барьеры между горожанами и фермерами

На "Вкусных пятницах" фермеры Камчатки заработали свыше 3 млн рублей

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

С момента запуска проекта "Вкусные пятницы" в 2022 году уже прошло более 8,4 тыс. мероприятий по всей России, которые посетили более полумиллиона человек. Об этом передает kamgov.ru.

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На этих мероприятиях свою продукцию представили 3,5 тыс. фермеров, общая выручка которых составила 315 млн рублей. Некоторые фермеры зарабатывали отдельное месячное доход только благодаря участию в "Вкусных пятницах". Все участники проекта также стали поставщиками фермерской продукции для онлайн-рынка натуральной еды "Своё Родное".

Согласно заместителю Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова, "Вкусные пятницы" и "Своё Родное" помогают убрать все барьеры между горожанами и фермерами, включая временные, географические, психологические и даже виртуальные. Каждую пятницу Россельхозбанк организует мероприятия "Вкусной пятницы" в различных регионах, чтобы продвигать фермерские продукты. Например, в этом году Камчатский филиал РСХБ провел более 35 выездов и более 100 мероприятий с момента старта проекта.