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"Вкусные пятницы" стирают барьеры между горожанами и фермерами

На "Вкусных пятницах" фермеры Камчатки заработали свыше 3 млн рублей

1:20
Экономика

С момента запуска проекта "Вкусные пятницы" в 2022 году уже прошло более 8,4 тыс. мероприятий по всей России, которые посетили более полумиллиона человек. Об этом передает kamgov.ru. 

На "Вкусных пятницах" фермеры Камчатки заработали свыше 3 млн рублей
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info

На этих мероприятиях свою продукцию представили 3,5 тыс. фермеров, общая выручка которых составила 315 млн рублей. Некоторые фермеры зарабатывали отдельное месячное доход только благодаря участию в "Вкусных пятницах". Все участники проекта также стали поставщиками фермерской продукции для онлайн-рынка натуральной еды "Своё Родное".

Согласно заместителю Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова, "Вкусные пятницы" и "Своё Родное" помогают убрать все барьеры между горожанами и фермерами, включая временные, географические, психологические и даже виртуальные. Каждую пятницу Россельхозбанк организует мероприятия "Вкусной пятницы" в различных регионах, чтобы продвигать фермерские продукты. Например, в этом году Камчатский филиал РСХБ провел более 35 выездов и более 100 мероприятий с момента старта проекта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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